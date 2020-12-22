Большой театр набирает талантливых танцоров из регионов

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Компания «Ингосстрах» и Государственный академический Большой театр России объявили о запуске Молодёжной балетной программы. Её участниками могут стать граждане РФ не старше 1997 года рождения, обучающиеся или завершившие профподготовку в образовательных учреждениях российских регионов по профилю «Искусство балета».

Мы даём возможность проявить себя на сцене Большого театра всем молодым способным артистам из регионов страны и при поддержке компании «Ингосстрах» открываем набор в Молодёжную балетную программу. Эта программа — серьёзный амбициозный проект Большого по пополнению балетной труппы молодыми талантами, — цитирует пресс-служба «Ингосстраха» руководителя балетной труппы Большого театра Махара Вазиева.

Чтобы стать участником этой программы, нужно пройти два отборочных тура. Первый, заочный тур стартует 23 декабря. Видеозапись урока классического танца продолжительностью от 5 до 15 минут необходимо выслать на электронную почту: balletonstage@mail.ru. Финалистов пригласят в Москву, где в феврале 2021 года на сцене Большого театра состоится финал очного конкурсного отбора. Решение о включении конкурсантов в состав участников программы примет конкурсная комиссия.

Стажировка в балетной труппе Большого театра рассчитана на три — девять месяцев. По её итогам наиболее талантливые артисты смогут там остаться.

Компания «Ингосстрах» оплатит конкурсантам и участникам программы проезд в столицу и будет выплачивать стипендию всё время обучения. Расходы на проживание возьмёт на себя Большой театр.

Больше года «Ингосстрах» — генеральный спонсор Большого театра. Балет заслуженно считается гордостью России и «визитной карточкой» российской культуры. Поддержка проектов в области культуры и искусства — неотъемлемая часть стратегии развития компании, — заявил первый заместитель гендиректора компании «Ингосстрах» Иван Матвеев.

Он также выразил уверенность, что Молодёжная балетная программа откроет новые звёзды в мире балетного искусства и укрепит статус российского балета как мирового достояния.

Отбор в Молодёжную балетную программу планируется проводить два-три раза в год.

Как писал NEWS.ru, российская балерина Илзе Лиепа провела серию онлайн-занятий для юных танцоров и студентов из Сербии. Мастер-классы стали частью обширной программы культурного сотрудничества между городом Ниш, факультетом искусств Университета Ниша и Фондом инновационного развития культуры, образования и науки. Занятия были организованы при помощи Фонда инновационного развития культуры, образования, науки (ФИРКОН).