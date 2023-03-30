Большинство россиян выступили за сокращение рабочей недели SuperJob: 77% россиян поддержали инициативу Госдумы сократить рабочий день в пятницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство россиян поддержали инициативу депутатов Госдумы сократить рабочую неделю до 36 часов, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования SuperJob. 77% респондентов высказались за введение подобных мер, однако 16% опрошенных выступили против.

Среди тех, кто поддержал инициативу, было больше женщин, чем мужчин: 80% и 75% соответственно. Кроме того, сотрудники женского пола выразили уверенность, что смогут успевать выполнять все рабочие задачи за 36 часов, так ответили 77% респонденток.

Большинство россиян (75%) считают, что сокращение рабочей недели не отразится на объеме выполненной работы. Не согласны с ними 13% опрошенных, которые признались, что не смогут выполнить все свои задачи.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России могут сократить количество рабочих часов в неделю без уменьшения заработной платы. Она уточнила, что во многих странах такая практика широко применяется и не вредит производственным процессам.