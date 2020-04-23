Большинство опрошенных россиян готовы привиться от коронавируса

https://static.news.ru/photo/44fea9da-853a-11ea-bbf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше половины опрошенных россиян (57%) готовы привиться от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), если препарат разработают учёные. Большинство желающих (69%) — граждане до 24 лет.

Исследование показало, что мужчины чаще соглашались обратиться к медикам за лекарством, чем женщины — 59% и 53% соответственно, говорится на сайте Superjob.

За последние сутки в РФ скончались 42 человека, заражённых COVID-19. Общее число жертв инфекции составляет 555 человек. Всего выявлено 62,7 тысячи случаев заболевания, из которых за последние сутки — 4,7 тысячи, из них почти 2 тысячи подтвердили в Москве. Выздоровели около 4,9 тысячи граждан.

В мире заразились примерно 2,6 млн человек. Погибли более 183 тысяч, поправились свыше 713 тысяч.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о проведении за последние сутки 149 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции, всего с начала эпидемии было сделано более 2,4 млн анализов. Под наблюдением в настоящее время остаётся 151 тысяча человек.