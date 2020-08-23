Большинство граждан РФ верят в существование особого русского характера

https://static.news.ru/photo/95821dd0-e5f5-11ea-b24a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 70% россиян верят, что существует набор личных качеств, которые в совокупности составляют уникальный русский характер.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 32% участников исследования из тех, кто уверен в существовании национального характера, считают что в первую очередь ему присущи доброта, душевность и эмпатия. 23% считают, что главными качествами русского характера являются мужество, упорство, стойкость и целеустремлённость. 18% отнесли к основным положительным чертам национального характера терпимость, безотказность и адаптивность. 14% выбрали взаимовыручку, 13% — патриотизм, 11% — честность.

59% из сторонников идеи существования русского характера считают, что он содержит больше положительных черт, 2% полагают, что в нём больше отрицательного, 37% уверены что в национальном характере плохое и хорошее содержатся в равных долях.

Главными негативным чертами русского характера участники опроса считают пристрастие к наркотикам и алкоголю (21%), лень (17%), всепрощение и излишнюю терпимость (8%), эгоизм (6%), завистливость и жестокость (6%).

47% россиян уверены, что существует некий обобщённый западный характер. Главными его положительными чертами участники опроса назвали ответственность (7%), уважение к законам и людям (7%), прагматизм и рациональность (7%). 11% при этом посчитали прагматизм главной отрицательной чертой западного характера. 8% считают, что таковыми являются высокомерие и наглость, 6% назвали главной отрицательной чертой нелюбовь к русским.

47% участников опроса посчитали, что между россиянами и западными людьми больше различий, чем сходства, противоположное мнение высказали 8% граждан. 38% думают, что сходств и различий примерно поровну.

В опросе ВЦИОМ приняли участие более 1600 российских граждан, он состоялся 12 августа 2020 года.

Ранее NEWS.ru приводил результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым россияне стали меньше верить в существование спланированной пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.