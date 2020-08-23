Большинство граждан РФ верят в существование особого русского характера

Около 70% россиян верят, что существует набор личных качеств, которые в совокупности составляют уникальный русский характер.
Об этом
59% из сторонников идеи существования русского характера считают, что он содержит больше положительных черт, 2% полагают, что в нём больше отрицательного, 37% уверены что в национальном характере плохое и хорошее содержатся в равных долях.
Главными негативным чертами русского характера участники опроса считают пристрастие к наркотикам и алкоголю (21%), лень (17%), всепрощение и излишнюю терпимость (8%), эгоизм (6%), завистливость и жестокость (6%).
47% россиян уверены, что существует некий обобщённый западный характер. Главными его положительными чертами участники опроса назвали ответственность (7%), уважение к законам и людям (7%), прагматизм и рациональность (7%). 11% при этом посчитали прагматизм главной отрицательной чертой западного характера. 8% считают, что таковыми являются высокомерие и наглость, 6% назвали главной отрицательной чертой нелюбовь к русским.
47% участников опроса посчитали, что между россиянами и западными людьми больше различий, чем сходства, противоположное мнение высказали 8% граждан. 38% думают, что сходств и различий примерно поровну.
В опросе ВЦИОМ приняли участие более 1600 российских граждан, он состоялся 12 августа 2020 года.
Ранее NEWS.ru приводил результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым россияне стали меньше верить в существование спланированной пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
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