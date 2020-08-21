Больше половины россиян не готовы прививаться российской вакциной от COVID

https://static.news.ru/photo/6d6d45ce-e45e-11ea-af0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

52% россиян не готовы сделать прививку от коронавируса с помощью российской вакцины, при этом желание привиться изъявили 42% респондентов. Об этом сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров. Он считает, что результаты опроса — хороший повод задуматься, в каком состоянии находится сегодня российское общество.

С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее большинство вакцинироваться не планируют. Почему? Боятся, не верят, опасаются, — отметил Фёдоров на форуме «Территория смыслов».

Разработка российских учёных получила торговое наименование «Спутник V». Её зарегистрировали 11 августа. Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Она уже успешно прошла два этапа клинических исследований на добровольцах.

Очередной этап испытаний начнётся на следующей неделе. В нём примут участие более 40 тысяч человек. Параллельно с этим на добровольной основе в России хотят привить людей из группы риска — учителей и медработников. За их состоянием после прививки обещают тщательно следить.

Уже известны и побочные эффекты от российской вакцины. У привитых людей может появиться озноб, повышение температуры, головная боль, а также тошнота. Есть и другие неприятные последствия. Например, аллергия.

Ранее учёные из Гарвардского университета выяснили, почему иммунитет к COVID-19 существует относительно недолго. Это связано с появлением в крови больных специфических белков TNF, они мешают формироваться клеткам, которые могут долгое время вырабатывать антитела к вирусу SARS-CoV-2. Поэтому исследователи считают, что всё это свидетельствует в пользу того, что коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли можно будет сформировать, писал NEWS.ru.