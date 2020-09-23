Больше мяса и овощей: россияне стали лучше питаться

Жители России стали потреблять больше мяса и овощей. В то же время они сократили потребление картофеля, сахара и хлеба. При этом специалисты полагают, что наиболее полноценным рацион у населения был во время режима самоизоляции. О том, как изменилась продуктовая корзина россиян за последние годы и почему она улучшилась во время карантина, — в материале NEWS.ru.

Потребление картофеля в России с 2014 по 2018 год снизилось на 4% — с 93 до 89 килограммов в год на душу населения. Россияне также стали реже покупать молоко и молочную продукцию. Потребление упало с 239 до 229 килограммов в год. Меньше в рационе жителей России также стало сахара, хлебных продуктов, фруктов и ягод.

В то же время население стало есть больше овощей и бахчевых — потребление выросло со 102 до 107 килограммов в год на душу населения. Увеличились и объёмы съедаемого мяса и мясопродуктов — с 74 до 75 килограммов. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Показатели говорят о том, что россияне начали питаться лучше. В частности, они стали есть меньше сахара, картошки и хлеба — продуктов с высоким содержанием быстрых углеводов. Связано это с модой на здоровый образ жизни и правильное питание, пояснила в разговоре с NEWS.ru диетолог Светлана Титова.

Между тем хлеб, потребление которого среди россиян снизилось, в умеренном количестве не является вредным продуктом. Его даже можно включать в рацион при похудении. Однако чрезмерное потребление может привести к набору лишнего веса. Чтобы избежать этого, диетолог советует отдавать предпочтение бездрожжевому продукту. Порой его можно даже приобрести за более низкую цену, отмечает специалист.

Картошка, потребление которой снизилось на 4%, также не является вредным продуктом. Однако полезных веществ в ней всё же содержится мало. По этой причине диетолог рекомендует чередовать этот продукт с крупами — такими как гречка и рис. При этом приём пищи с картошкой может стать более полезным, если добавить к ней салат из капусты или курицу.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение потребления молочных продуктов, а также фруктов и ягод, в свою очередь, связано с их низким качеством, считает специалист.

Эти продукты полезны. Однако «молочка», к примеру, чаще всего представлена в магазинах в низком качестве. Из-за этого при употреблении молочных продуктов многие россияне сталкиваются с аллергическими реакциями, которые могут проявляться как в сбое работы желудочно-кишечного тракта, так и в различных высыпаниях. У некоторых людей порой даже возникает отёк Квинке. Что касается фруктов и ягод, то в холодный сезон в Россию привозят в основном сильно обработанные плоды, которые зачастую продают в «деревянном» виде. Светлана Титова диетолог диетолог

Правильный рацион, отмечает диетолог, помогает избавиться от очень многих болезней и предотвратить их появление. Всё дело в том, что от него зависит то, как работает весь организм — от сердечно-сосудистой системы до желудочно-кишечного тракта.

Между тем, как считает доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов, лучше питаться стало не всё население России, а только представители наиболее обеспеченной прослойки.

Больше мяса, скорее всего, стали приобретать обеспеченные россияне, так как они за последние несколько лет стали лучше жить. Из-за этого повысился и показатель по количеству съедаемого за год продукта на душу населения. А вот рацион малообеспеченной прослойки страны вряд ли за эти годы как-то изменился. При недостатке финансов россияне не стали бы покупать особо больше мяса из-за его высокой стоимости. Сергей Смирнов доктор экономических наук НИУ ВШЭ доктор экономических наук НИУ ВШЭ

При этом, как считает специалист, заметное улучшение рациона россиян практически любого достатка могло фиксироваться во время самоизоляции. Связано это с тем, что население на карантине не тратило деньги на развлечения, походы в рестораны и покупку одежды.