Больше мяса и овощей: россияне стали лучше питаться

Жители России стали потреблять больше мяса и овощей. В то же время они сократили потребление картофеля, сахара и хлеба. При этом специалисты полагают, что наиболее полноценным рацион у населения был во время режима самоизоляции. О том, как изменилась продуктовая корзина россиян за последние годы и почему она улучшилась во время карантина, — в материале NEWS.ru.
Потребление картофеля в России с 2014 по 2018 год снизилось на 4% — с 93 до 89 килограммов в год на душу населения. Россияне также стали реже покупать молоко и молочную продукцию. Потребление упало с 239 до 229 килограммов в год. Меньше в рационе жителей России также стало сахара, хлебных продуктов, фруктов и ягод.
В то же время население стало есть больше овощей и бахчевых — потребление выросло со 102 до 107 килограммов в год на душу населения. Увеличились и объёмы съедаемого мяса и мясопродуктов — с 74 до 75 килограммов. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.
Показатели говорят о том, что россияне начали питаться лучше. В частности, они стали есть меньше сахара, картошки и хлеба — продуктов с высоким содержанием быстрых углеводов. Связано это с модой на здоровый образ жизни и правильное питание, пояснила в разговоре с NEWS.ru диетолог Светлана Титова.
Между тем хлеб, потребление которого среди россиян снизилось, в умеренном количестве не является вредным продуктом. Его даже можно включать в рацион при похудении. Однако чрезмерное потребление может привести к набору лишнего веса. Чтобы избежать этого, диетолог советует отдавать предпочтение бездрожжевому продукту. Порой его можно даже приобрести за более низкую цену, отмечает специалист.
Картошка, потребление которой снизилось на 4%, также не является вредным продуктом. Однако полезных веществ в ней всё же содержится мало. По этой причине диетолог рекомендует чередовать этот продукт с крупами — такими как гречка и рис. При этом приём пищи с картошкой может стать более полезным, если добавить к ней салат из капусты или курицу.
Снижение потребления молочных продуктов, а также фруктов и ягод, в свою очередь, связано с их низким качеством, считает специалист.
Эти продукты полезны. Однако «молочка», к примеру, чаще всего представлена в магазинах в низком качестве. Из-за этого при употреблении молочных продуктов многие россияне сталкиваются с аллергическими реакциями, которые могут проявляться как в сбое работы желудочно-кишечного тракта, так и в различных высыпаниях. У некоторых людей порой даже возникает отёк Квинке. Что касается фруктов и ягод, то в холодный сезон в Россию привозят в основном сильно обработанные плоды, которые зачастую продают в «деревянном» виде.
Правильный рацион, отмечает диетолог, помогает избавиться от очень многих болезней и предотвратить их появление. Всё дело в том, что от него зависит то, как работает весь организм — от сердечно-сосудистой системы до желудочно-кишечного тракта.
Между тем, как считает доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов, лучше питаться стало не всё население России, а только представители наиболее обеспеченной прослойки.
Больше мяса, скорее всего, стали приобретать обеспеченные россияне, так как они за последние несколько лет стали лучше жить. Из-за этого повысился и показатель по количеству съедаемого за год продукта на душу населения. А вот рацион малообеспеченной прослойки страны вряд ли за эти годы как-то изменился. При недостатке финансов россияне не стали бы покупать особо больше мяса из-за его высокой стоимости.
При этом, как считает специалист, заметное улучшение рациона россиян практически любого достатка могло фиксироваться во время самоизоляции. Связано это с тем, что население на карантине не тратило деньги на развлечения, походы в рестораны и покупку одежды.
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