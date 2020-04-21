Больше 500 московских силовиков находятся на самоизоляции из-за СOVID-19

Глава Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин рассказал, что больше 500 сотрудников силовых ведомств находится на самоизоляции из-за распространения коронавирусом.
Их близкие заболели COVID-19,
Если полицейский заболел, то у него находятся на изоляции его семья и ближайшее окружение, — подчеркнул он.
Ранее, как писал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что большинство жителей региона соблюдает эпидемиологические рекомендации властей и остаётся дома.
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