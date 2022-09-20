«Большая утрата»: режиссер Мегердичев о гибели Пускепалиса Режиссер Мегердичев назвал большой утратой гибель Пускепалиса

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Режиссер Антон Мегердичев

Режиссер Антон Мегердичев назвал в разговоре с NEWS.ru. большой утратой гибель актера Сергея Пускепалиса. По его словам, это был уникальный человек, профессионал. Мегердичев снял фильм по роману Алексея Иванова «Сердце Пармы», в котором Пускепалис сыграл роль Полюда.

Для меня это очень большая утрата. Это был один из немногих светлых людей, профессионал, который сделал карьеру и состоялся абсолютно честно и открыто. Он уникален, — заявил режиссер.

Ранее стало известно, что 20 сентября около 11:00 мск в Ростовском районе на 201 километре автодороги М8 «Холмогоры» произошло столкновение автомобиля Ford Transit и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один был оспитализирован.

Имена участников ДТП при этом не называются, однако информированный источник сообщил, что одним из погибших является Пускепалис.

Коллега актера по съемкам в фильме «Битва за Севастополь» Олег Васильков выразил соболезнования семье и близким погибшего. Он уточнил, что они не были большими друзьями, но несколько раз проводили свободное время вне съемок. По его словам, Пускепалис был веселым и хорошим человеком.