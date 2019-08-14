Министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что на сегодняшний день в стране выстроены 39 новых школ, а до конца года будут построены ещё 83.
Строительство ведётся в рамках нацпроекта «Образование», рассчитанного на период с 2019 по 2024 год. Все школы оснащаются технологичным оборудованием, передаёт
Стоимость нацпроекта составляет около 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате его реализации Россия войдёт в десятку стран с лучшим качеством образования.
Как писал News.ru ранее, российские школы испытывают дефицит учителей начальных классов, а также специалистов по английскому языку, математике и информатике, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева во время выступления на XX апрельской международной научной конференции по вопросам развития экономики и общества.