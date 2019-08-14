https://static.news.ru/photo/a87a0bc6-be61-11e9-bf0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что на сегодняшний день в стране выстроены 39 новых школ, а до конца года будут построены ещё 83.

Строительство ведётся в рамках нацпроекта «Образование», рассчитанного на период с 2019 по 2024 год. Все школы оснащаются технологичным оборудованием, передаёт ТАСС .

Стоимость нацпроекта составляет около 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате его реализации Россия войдёт в десятку стран с лучшим качеством образования.

Как писал News.ru ранее, российские школы испытывают дефицит учителей начальных классов, а также специалистов по английскому языку, математике и информатике, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева во время выступления на XX апрельской международной научной конференции по вопросам развития экономики и общества.