Россияне назвали причины стресса в последние месяцы

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За последние несколько месяцев 42% опрошенных россиян стали в разы больше нервничать, свидетельствуют данные исследования аналитического агентства А2:Research. При этом 52% респондентов назвали основной причиной стресса свою работу, пишет Lenta.ru.

Главной причиной стресса россияне назвали работу — из-за нее волнуются 52% респондентов. У 35% опрошенных беспокойство вызывают новости, у 12% — проблемы в семье, по 11 % — проблемы в отношениях и бытовых вопросах, — сообщает издание.

Вместе с этим стало известно, что 22% опрошенных срывают плохое настроение на близких, а каждый пятый — на коллегах по работе. При этом многие россияне признались, что стали переедать, а также злоупотреблять алкоголем и сигаретами.

Ранее психолог Павел Жавнеров заявил: чтобы перестать активно набирать вес во время тревоги, которая часто сопровождается перееданием, следует заменить привычные продукты на более полезные и менее калорийные. По его мнению, в таком случае стоит добавить в свой рацион больше свежих овощей и медленных углеводов, а сладкое заменить на протеиновые батончики.