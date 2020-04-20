Более половины преступлений в РФ оказались связаны с хищением имущества

51% от всех зарегистрированных в первые три месяца 2020 года преступлений в России являются случаями кражи, разбоя, грабежа и мошенничества.
Об этом
В МВД отмечают, что каждая пятая кража, каждый десятый разбой и каждый 26-й грабёж сопровождались незаконным проникновением в помещение. Квартирные кражи составляют 1,9% от всех преступлений. За первые три месяца 2020 года их число сократилось почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Ранее, как передавал NEWS.ru, в МВД РФ предупредили о резком росте числа преступлений в России с использованием IT-технологий.
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