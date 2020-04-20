Более половины преступлений в РФ оказались связаны с хищением имущества

https://static.news.ru/photo/fa551d98-831c-11ea-b4dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

51% от всех зарегистрированных в первые три месяца 2020 года преступлений в России являются случаями кражи, разбоя, грабежа и мошенничества.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные МВД за период с января по март. За это время в России было зафиксировано 173,1 тысячи краж, 75,5 тысячи случаев мошенничества, 10,5 тысячи грабежей и 1,4 тысячи разбойных нападений.

В МВД отмечают, что каждая пятая кража, каждый десятый разбой и каждый 26-й грабёж сопровождались незаконным проникновением в помещение. Квартирные кражи составляют 1,9% от всех преступлений. За первые три месяца 2020 года их число сократилось почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ранее, как передавал NEWS.ru, в МВД РФ предупредили о резком росте числа преступлений в России с использованием IT-технологий.