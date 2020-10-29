Более 66 тысяч москвичей оштрафованы осенью за отсутствие масок

Нарушение пасочного режима обернулось привлечением к административной ответственности для более чем 66 тысяч жителей столицы, сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.
Данчиков отметил, что большинство москвичей относятся к соблюдению санитарных мер ответственно,
Большинство москвичей ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих и дисциплинировано соблюдают требование по использованию средств индивидуальной защиты. Тем не менее мы все еще фиксируем большое количество нарушений: с начала осени было выявлено более 66 тыс. случаев неиспользования масок, — сказал руководитель Главконтроля.
23 октября Датчиков сообщил о 46 тысячах эпизодов нарушения масочно-перчаточного режима в столице с 1 сентября.
Как писал NEWS.ru, тканевые многоразовые маски являются эффективной альтернативой гигиеническим. Об этом заявил экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.