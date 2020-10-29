Более 66 тысяч москвичей оштрафованы осенью за отсутствие масок

https://static.news.ru/photo/29d235b6-1a66-11eb-9239-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нарушение пасочного режима обернулось привлечением к административной ответственности для более чем 66 тысяч жителей столицы, сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

Данчиков отметил, что большинство москвичей относятся к соблюдению санитарных мер ответственно, передаёт РИА Новости.

Большинство москвичей ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих и дисциплинировано соблюдают требование по использованию средств индивидуальной защиты. Тем не менее мы все еще фиксируем большое количество нарушений: с начала осени было выявлено более 66 тыс. случаев неиспользования масок, — сказал руководитель Главконтроля.

23 октября Датчиков сообщил о 46 тысячах эпизодов нарушения масочно-перчаточного режима в столице с 1 сентября.

Как писал NEWS.ru, тканевые многоразовые маски являются эффективной альтернативой гигиеническим. Об этом заявил экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.