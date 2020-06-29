Более 3,7 млн человек уволили в России с конца марта

https://static.news.ru/photo/f3fb7360-ba2c-11ea-9da2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с конца марта уволили свыше 3,7 млн человек, а приняли на работу — 3,36 млн. Об этом 29 июня заявила министр труда страны Антон Котяков.

Уволено в России 3,718 млн наших граждан, а принято на работу 3,36 млн. В последние недели наём сотрудников активизировался. Сейчас принимают на работу почти по 300 тыс. человек еженедельно, — цитирует главу ведомства ТАСС.

Ранее Котяков заявил, что больше всего уволенных за время пандемии коронавируса зафиксировано в России в непродовольственной розничной торговле, общественном питании и гостиничном бизнесе.

По данным на конец мая, безработица в России достигла 1,9 млн человек. Рост числа людей, потерявших работу и официально вставших на учёт, президент РФ Владимир Путин назвал ожидаемым, но потребовал от правительства и глав регионов относиться к проблеме с «максимальным вниманием», чтобы сохранение рабочих мест и доходов российских семей стали для представителей всех уровней власти «важнейшими приоритетами».

Министр труда назвал существенный рост безработицы общемировым трендом, и отметил, что в России ситуация лучше, чем во многих других странах. Котяков привёл в пример США, где численность безработных выросла более чем в три раза — до уровня 14,7%, и Канаду, где тот же показатель увеличился до 13%, писал NEWS.ru.