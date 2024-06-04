Более 200 килограммов гашиша попытались ввезти в Россию из Грузии ФСБ не допустила ввоз более 200 килограммов гашиша из Грузии в Россию

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На пропускном пункте Верхний Ларс пограничники совместно с таможенниками предотвратили ввоз в Россию более 200 килограммов гашиша из Грузии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Запрещенное вещество было расфасовано в 2112 брикетов и спрятано в тайнике грузовика, передает ТАСС.

Сотрудниками погрануправления ФСБ России по Республике Северная Осетия — Алания во взаимодействии с Северо-Осетинской таможней Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России пресечена попытка ввоза в РФ наркотических средств в особо крупном размере. В пункте пропуска Верхний Ларс в оборудованном тайнике грузового транспортного средства обнаружено 2112 брикетов с наркотическим средством гашиш массой более 200 кг, — сообщили в ЦОС.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские нашли и изъяли более 60 килограммов наркотиков в контейнере с бананами. По данным представителя МВД России Ирины Волк, запрещенные вещества прибыли в Россию из Эквадора.

Криминалисты подтвердили, что изъятое вещество является кокаином. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 229.1 Уголовного кодекса РФ, правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.