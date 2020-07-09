Более 20% россиян зарабатывают на своём хобби

https://static.news.ru/photo/c4f8ebb6-c1a6-11ea-a66e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты платформы поиска работы HeadHunter провели исследование, в ходе которого выяснилось, что примерно каждому пятому россиянину удаётся зарабатывать деньги на своём хобби. Своё увлечение монетизирует 21% опрошенных граждан РФ. В опросе приняли участие более тысячи человек.

Мужчинам удаётся зарабатывать на хобби чаще, чем женщинам — 27% против 17% соответственно. В большинстве своём превращать своё увлечение в способ заработка удаётся представителям направлений «Искусство, развлечения, масс-медиа» (59%) и «Информационные технологии» (38%).

В результате исследования стало известно, что 25% опрошенных удаётся монетизировать свою любовь к программированию, 13% зарабатывают на рисовании. К последней категории относятся дизайнеры, модельеры и художники. Тягу к журналистике, копирайтингу или PR-менеджменту (обобщённо — к писательскому делу) монетизируют 6% респондентов.

Специалисты выяснили, что также есть и исключительные увлечения, помогающие заработать. В их числе выделяются коллекционирование старых изданий, помощь людям, изучение компьютера и литература.

Однако у многих также возникли трудности при попытке заработать на любимом деле. Со сложностями столкнулись те, кто занимается компьютерными играми (70%), живописью (63%), писательством (58%) и интернетом (56%). Женщинам превратить хобби в работу оказалось труднее, чем мужчинам — 55% против 44%.

Основная сложность перехода с увлечения на профессию у большинства (63%) заключалась в отсутствии профессионального опыта, ещё 46% заявили, что не имели профессионального образования, а у 34% сложность была в долгом поиске работы. Несмотря на все мешающие факторы, у 13% респондентов получилось открыть своё дело. При этом половина успешно переквалифицировавшихся граждан — это рядовые специалисты, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, аналитический центр «Авито Работа» подсчитал средний доход россиян за второй квартал 2020 года и назвал самые высокооплачиваемые профессии в РФ в период пандемии коронавирусной инфекции.

Оказалось, что в разгар пандемии средний размер зарплаты составил около 41,5 тысячи рублей. В топ-5 оплачиваемых вакансий попали медицинские работники, так как потребность в их услугах сильно выросла. Они получали в среднем 45,2 тысячи рублей в месяц.