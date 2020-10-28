Боец ММА Исмаилов назвал Собчак «грязным животным» из-за поддержки Макрона

https://static.news.ru/photo/9904177a-192a-11eb-a1e4-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов резко обратился к Ксении Собчак из-за её поддержки президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. О своём отношении к телеведущей боец написал на своей странице в Instagram.

Президент Франции — исламофоб, поэтому он пытается задеть и оскорбить чувства верующих. Обращаясь к Ксении Собчак, хочу сказать: Ксения, ты грязное тупое животное, — написал Исмаилов.

Он также призвал проклятия на французского президента Макрона, заявившего ранее, что Франция продолжит публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда, так как это является «свободой слова».

Как писал NEWS.ru, Ксения Собчак заявила об угрозах, которые поступают ей из-за поддержки Макрона. Комментируя убийство учителя во Франции и последовавшее за этим высказывание французского лидера, Собчак заявила, что религия и государство — те силы, которые стремятся отнять у человека свободу, а убийство учителя назвала очередной попыткой запугать сторонников «свободы».