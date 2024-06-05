Лерчек назвала себя амбассадором ФНС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лерчек (Валерия Чекалина)

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) в интервью NEWS.ru на полях ПМЭФ назвала себя амбассадором Федеральной налоговой службы. По ее словам, она гордится этим. Кроме того, блогер рассказала о предложении стать лицом крупной компании, которую не стала называть, где ей нужно было говорить о необходимости платить налоги. При этом Лерчек отметила, что готова к подобного рода коллаборациям.

Их, собственно говоря, бренд о том, что я буду говорить: «Плати налоги». Я сказала, что и так делаю это бесплатно. Я амбассадор ФНС и этим горжусь. Сейчас чувствую себя потрясающе. Жизнь приносит большое количество возможностей, в том числе и этот форум, — рассказала Лерчек.

Она не исключила возможность создать новый учебный курс. При этом заявила, что главное — «заплатить с него налоги».

До этого Чекалина рассказала NEWS.ru, что выплатила налогов на сумму более 800 млн рублей. На полях ПМЭФ она также уточнила, что официального долга не имеет, однако существуют определенные обязательства в рамках договоренностей с Федеральной налоговой службой. Также она поддержала изменения в системе налогообложения и подтвердила готовность сделать курс для блогеров по налоговой системе.

Также она призналась, что после развода с Артемом Чекалиным для нее самое важное — присутствие рядом матери и брата. По ее словам, она не виделась с ними последние два года с момента рождения младшего сына. Лерчек отметила, что близкие поддерживают ее после расставания с мужем.