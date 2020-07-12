Блогер из Китая назвал удивительные российские продукты

https://static.news.ru/photo/80634730-c444-11ea-826e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Turusov/Global Look Press

Пользователь китайского сервиса Sohu рассказал о блюдах и продуктах из России, которые показались ему необычными.

Пользователя удивила рисовая каша с клубникой. В рецепт этого блюда входят не только крупа и ягоды, но также сливочное масло и творог. Чтобы каша стала кисло-сладкой, в неё нужно добавить сахар или шоколадную пасту.

Китайский пользователь удивился вареникам с ягодами. Он подчеркнул, что их готовят с малиной, вишней, шиповником и клубникой. Такое блюдо выглядит аппетитным. Китаец подчеркнул, что у «воинственного народа», так он назвал россиян, такое блюдо является обычным делом.

Блогера удивило свиное сало. Мужчина задался вопросом, зачем его вообще солить, если можно просто пожарить. Мужчина написал рецепт соления: сало натирают смесью толчёного чеснока с солью и убирают в холодильник на три-четыре дня.

Говорят, что это лучшая закуска к алкоголю, — подчеркнул китайский блогер.

Также он рассказал о селёдке под шубой. Мужчина не понимает, как можно сочетать жирную рыбу со странным запахом вместе с варёной свёклой. Он подчеркнул, что это блюдо едят в каждой российской семье.

Коснулся автор статьи и российских сладостей. Он рассказал про пирожные «Картошка», которые по вкусу напомнили ему конфеты. Блогер подчеркнул, что несмотря на название, в них нет никакого картофеля. По вкусу лакомство напоминает приторно-сладкий шоколад, который невозможно много съесть, отметил блогер.

Похожим вкусом, по мнению мужчины, обладает шоколадка «Алёнка». Он подчеркнул, что от «Картошки» она отличается формой.

Конфеты «Картошка» мягкие, а шоколад «Алёнка» твёрдый. На самом деле, вкус здесь не имеет значения, — считает блогер.

Его удивило, что на обёртке шоколадки изображена девочка с «пристальным взглядом». Мужчина подчеркнул, что если начать приглядываться к ней, то становиться «немного страшно», сообщает «Иносми».

NEWS.ru писал, что другой блогер из Китая рассказал о самых запоминающихся блюдах и деликатесах из России, среди которых икра, заливное, копчёная колбаса, сало, тушёная говядина, борщ и чёрный хлеб.