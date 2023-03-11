Блогер Гоблин получил миллионы от президента на защиту культуры Блогер Пучков получил грант на сумму в 19,2 млн рублей от Президентского фонда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, вошел в число победителей первого грантового конкурса 2023 года от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Ему выделили более 19,2 млн рублей на программу «Вечерний излучатель», которая, как предполагается, станет защищать отечественные культурные ценности. Об этом сообщается на сайте фонда.

Проект будет формировать нравственные ориентиры, передающиеся от поколения к поколению, обеспечивающие гражданское единство, — говорится в сообщении.

В фонде отметили, что грантовую поддержку в текущем году получит 881 творческий проект из 83 регионов страны. Общая сумма поддержки составит более 3,7 млрд рублей. Известно, что гранты вместе с Гоблином получили певец Шаман, пианист Денис Мацуев и дирижер Теодор Курентзис.

Всего на конкурс было подано 8793 заявки.

Ранее президент России Владимир Путин объявил благодарность Дмитрию Пучкову за вклад в деятельность Российского военно-исторического общества (РВИО). Глава государства также наградил почетными грамотами и благодарностями ряд других участников РВИО.

Сам Пучков назвал свою деятельность полезной для страны после получения благодарности от президента России Владимира Путина. Он отметил, что это стало для него неожиданностью.