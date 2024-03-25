Бизнесменам назвали лучшие способы сэкономить на электроэнергии Депутат Говырин: специальное оборудование поможет сэкономить на электричестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские предприниматели и организации законными способами могут сэкономить на электричестве, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин для NEWS.ru. Например, рассмотреть переход на энергосберегающее оборудование, уточнил он.

Замена старого оборудования на энергоэффективное может значительно сократить потребление электроэнергии и, как следствие, снизить ее стоимость. Например, использование светодиодных ламп вместо обычных ламп накаливания позволяет сэкономить до 80% электроэнергии, — подчеркнул депутат.

В качестве другого варианта Говырин предложил автоматизацию и управление потреблением. В этом поможет установка специального оборудования, такого как умные счетчики и системы управления энергоэффективностью.

Использование альтернативных источников энергии. Установка солнечных панелей или ветрогенераторов позволяет генерировать собственную электроэнергию бесплатно или существенно снизить потребление из сети, — рассказал о третьем способе собеседник издания.

Универсальным способом для желающих открыть свой стартап депутат назвал рассмотрение регионов с низкими тарифами на электричество. Не стоит забывать об установке в офисах энергосберегающего оборудования, напомнил он.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин подсказал россиянам, как не переплачивать за электричество на даче. «Сельский тариф» на электроэнергию применяется только к домам, расположенным в границах села, деревни или поселка, уточнил он. Понятия «рядом» или «около» в данном случае не имеют юридической силы, констатировал Чаплин.