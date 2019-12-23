Красноярский предприниматель разместил объявление о продаже села Васильевка Идринского района.
По словам представителей бизнесмена, с жителями деревни после покупки можно будет делать «всё что угодно» вплоть до выселения.
Участок с 45 домами и животноводческим комплексом предприниматель оценил в 20 миллионов рублей.
Даже не стеснялся говорить: «вы должны у меня работать, у вас на палец соли должно на рубашке выступать», —
цитируетодного из жителей села телеканал «Звезда».
Ранее NEWS.ru сообщал, что московская компания отбирает квартиры у горожан. Жертвами мошенников становились даже медийные личности.
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