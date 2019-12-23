https://static.news.ru/photo/34498d48-264f-11ea-b743-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Красноярский предприниматель разместил объявление о продаже села Васильевка Идринского района.

По словам представителей бизнесмена, с жителями деревни после покупки можно будет делать «всё что угодно» вплоть до выселения.

Участок с 45 домами и животноводческим комплексом предприниматель оценил в 20 миллионов рублей.

Даже не стеснялся говорить: «вы должны у меня работать, у вас на палец соли должно на рубашке выступать», — цитирует одного из жителей села телеканал «Звезда».

Ранее NEWS.ru сообщал, что московская компания отбирает квартиры у горожан. Жертвами мошенников становились даже медийные личности.