Биохимик рассказала, как сохранить молодость и красоту при помощи борща Биохимик Поликарпова: борщ на мясном бульоне улучшит работу суставов

Борщ может помочь сохранить молодость и красоту, рассказала биохимик Людмила Поликарпова. В беседе с LIFE.ru эксперт подчеркнула, что приготовленное на мясном бульоне блюдо улучшает работу суставов, связок и сухожилий, а также положительно влияет на соединительную, хрящевую и костную ткани. Желатин, который содержится в борще, способствует упругости кожи и укрепляет ногти и волосы.

Из кости при приготовлении вывариваются необходимые для нашего организма питательные вещества. Коллаген, желатин, белки и аминокислоты оказывают положительное воздействие на соединительную, хрящевую и костную ткани, способствуя улучшению работы суставов, связок и сухожилий, — уточнила биохимик.

В мясе, которое используется для приготовления борща, есть железо. Оно необходимо для мышц и крови. Кроме того, данное блюдо легко усваивается. Поликарпова отметила, что полезны и овощи, которые добавляют в борщ. Капуста поддержит микрофлору кишечника, свекла является источником биологически активных веществ, морковь замедляет процесс старения, а чеснок и лук защищают от инфекций и обладают антибактериальными свойствами.

Врач Екатерина Кашух ранее посоветовала отказаться отказаться от наваристых и жирных супов, в том числе от солянки и щей, при болезнях ЖКТ. По ее словам, из-за них могут обостриться хронические заболевания.