В суде призвали не покупать билеты в первый ряд на процесс по делу Ефремова

https://static.news.ru/photo/1c4c7ebe-e6a5-11ea-9527-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Билеты на судебные заседания по уголовному делу в отношении актёра Михаила Ефремова не продаются. Об этом заявили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Там призвали граждан не пытаться их приобрести, чтобы не стать жертвами мошенников.

Ранее объявление с предложением попасть в первый ряд на процесс по делу Ефремова появилось на сайте Avito. Автор предлагал такую возможность за 500 тысяч рублей.

К так называемой продаже билетов на заседания по делу Ефремова суд не имеет никакого отношения. <...> Для прохода на судебное заседание не существует никаких билетов, суд проводится в открытом режиме. Заседание может посетить любой желающий, — заявили в пресс-службе.

Там уточнили, что если посетителям не хватает места в зале заседаний, можно пройти в другой зал, где организована видеотрансляция процесса.

Сейчас объявление о продаже билетов на процесс по делу Ефремова удалено, уточняет ТАСС.

Актёра обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Однако он отказался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденьи.

Ранее, как писал NEWS.ru, пожилая женщина, ставшая завсегдатаем группы поддержки Ефремова у здания Пресненского суда Москвы, рассказала, что является борцом за правду. Она заявила, что актёру нужен более сильный адвокат, а защитнику потерпевших пообещала подарить вязаную свинку.