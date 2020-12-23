Эксперт рассказал, кому будет сложно найти работу в 2021 году

https://static.news.ru/photo/41ae8f0c-44e8-11eb-90e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В начале 2021 года трудности с поиском работы ожидают занятых в общепите и туристической сфере. Нелегко придётся специалистам, обслуживающим офисы и аэропорты, пилотам авиации. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Однако в отдельных отраслях трудоустроиться будет проще. В том числе за счёт уменьшения количества иностранных мигрантов в стране, отметил эксперт.

Легче всего найти работу в области школьного и дошкольного образования, здравоохранения, курьерской службы, IT-технологий. Строительство — перспективный вид занятости. Это логистические центры, где занимаются разборкой, фасовкой товаров, хранением товаров. Поскольку мигранты уехали с территории Российской Федерации, возникли такие ниши незаполненные. И ЖХК — опять же с точки зрения того, что сократилась численность мигрантов, — пояснил он.

На прежде занимаемых мигрантами местах в строительстве и логистике зарплаты стали выше, добавил Сафонов.

Как ранее сообщили в МВД, количество мигрантов в России снижается на протяжении почти всего 2020 года. Сейчас на территории страны находится 6,3 млн иностранных граждан. Обычно эта цифра варьировалась в пределах от 9 до 11 млн человек.