«Безобидные причуды»: психиатр о первых признаках шизофрении Психиатр Кузьмина: шизофрения на начальном этапе может проявляться безобидными причудами

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Заболевание шизофренией на начальном этапе может проявляться безобидными причудами, которые окружающие не будут воспринимать серьезно, рассказала в беседе с РИАМО врач-психиатр Диана Кузьмина. Так, по ее словам, первыми признаками этой одной из самых тяжелых психических болезней могут быть желание удалиться от общества и потеря интересов. Уже с развитием болезни у человека появляются галлюцинации, а речь начинает походить на бред.

Этими причудами, а на самом деле первыми звоночками возможного заболевания, могут быть раздражительность без повода, желание спрятаться, удалиться от общества, отсутствие дружеских, романтических привязанностей, жизненных стимулов и интересов, отстраненность, — отметила врач.

Кузьмина рассказала, что при прогрессировании заболевания нарушается восприятие реальности: мысли становятся бессвязными, человек может вести себя манерно, принимать неестественные позы, неадекватно реагировать. Пациенты испытывают беспричинные страхи, им кажется, что за ними следят или хотят убить, «видят» ангелов и демонов, «общаются» с умершими родственниками.

Специалист подчеркнула, что при своевременном и правильном лечении больные шизофренией могут полноценно жить, работать и учиться. При этом можно лечиться амбулаторно, без необходимости лежать в психоневрологическом стационаре.

Немало пациентов с этой болезнью учатся, работают, занимаются спортом, ходят на выставки, ведут активную жизнь, и об их недуге со стороны невозможно догадаться. Но для этого болезнь нужно поймать на раннем этапе, — добавила психиатр.

Психиатр и нарколог Игорь Лазуренко ранее заявил, что отличить весеннее обострение психического расстройства от обычного подъема настроения на фоне увеличения светового дня может только специалист. По его словам, при перепадах эмоций в течение двух недель нужно обращаться за помощью.