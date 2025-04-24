Без углей и дыма — шашлык из курицы в духовке по пошаговому рецепту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шашлык из курицы в духовке по пошаговому рецепту

Шашлык из курицы в духовке — не просто альтернатива мангалу, а спасение для всех, кто мечтает о сочном, ароматном мясе не выходя из кухни. Без углей и дыма, но с тем самым вкусом, от которого трудно оторваться.

В пошаговом рецепте NEWS.ru расскажем, как правильно приготовить маринад, при какой температуре и сколько запекать шашлык из курицы, чтобы мясо получилось румяным снаружи и нежным внутри.

Для готовки вам понадобится

Куриное филе (или бедро без кожи и костей) — 800 г

Лук — большая головка

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Кефир — 200 мл

Масло — 30 мл

Соль — по вкусу

Свежемолотый перец — по вкусу

Паприка — чайная ложка

Чеснок — 2 дольки

Способ приготовления

Курицу нарезать на среднекрупные кусочки. Лук превратить в кольца. Смешать курицу с луком, кефиром, специями и маслом. Добавить чеснок. Оставить мариноваться минимум на 2 часа, а лучше на ночь в холодильнике. Разогреть духовку до 200 градусов. Нанизать мясо на шпажки, чередуя с луком. Выложить шашлык на решетку. Убрать в духовой шкаф на полчаса. Вниз поставить противень с водой. Если духовка позволяет — можно включить гриль на последние 5–7 минут для румяной корочки.

Также предлагаем приготовить пышные оладьи на кефире.

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