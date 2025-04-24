Шашлык из курицы в духовке — не просто альтернатива мангалу, а спасение для всех, кто мечтает о сочном, ароматном мясе не выходя из кухни. Без углей и дыма, но с тем самым вкусом, от которого трудно оторваться.
В пошаговом рецепте NEWS.ru расскажем, как правильно приготовить маринад, при какой температуре и сколько запекать шашлык из курицы, чтобы мясо получилось румяным снаружи и нежным внутри.
Для готовки вам понадобится
Куриное филе (или бедро без кожи и костей) — 800 г
Лук — большая головка
Кефир — 200 мл
Масло — 30 мл
Соль — по вкусу
Свежемолотый перец — по вкусу
Паприка — чайная ложка
Чеснок — 2 дольки
Способ приготовления
- Курицу нарезать на среднекрупные кусочки.
- Лук превратить в кольца.
- Смешать курицу с луком, кефиром, специями и маслом. Добавить чеснок. Оставить мариноваться минимум на 2 часа, а лучше на ночь в холодильнике.
- Разогреть духовку до 200 градусов.
- Нанизать мясо на шпажки, чередуя с луком.
- Выложить шашлык на решетку.
- Убрать в духовой шкаф на полчаса. Вниз поставить противень с водой.
- Если духовка позволяет — можно включить гриль на последние 5–7 минут для румяной корочки.
Также предлагаем приготовить пышные оладьи на кефире.
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