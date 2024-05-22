Синоптик предупредил о волнах 40-градусной жары в Москве Синоптик Шувалов: в ближайшие 10–12 лет Москве грозят волны 40-градусной жары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие 10–12 лет Москву могут накрывать волны 40-градусной жары, но скорее всего такая погода не будет регулярной для летних месяцев. Об этом NEWS.ru заявил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, все абсолютные температурные максимумы в июне, июле и августе фиксировались в XXI веке.

Ждать 40 градусов в Москве можно. И, скорее всего, в ближайшие 10–12 лет это осуществится. Но говорить о том, что у нас регулярно будет 40-градусная жара, наверное, не стоит, — рассказал синоптик.

Шувалов напомнил, что в 2021 году «всех поразил сильной жарой Лондон», когда максимальная температура «сразу на два градуса превысила предыдущий максимум, но следующие годы не были такими же жаркими». В Москве пик экстремального 2010 года «впоследствии не достигался ни разу», добавил собеседник NEWS.ru.

Синоптик признал, что рост температур «происходит беспрецедентными темпами», но в столичном регионе в основном это относится к зимнему периоду.

Средняя январская температура в Москве за последние 30 лет повысилась практически на три градуса — примерно с –9 до –6 градусов. Летние температуры тоже растут, но менее заметно — в пределах десятых долей градуса. Но все абсолютные максимумы июня, июля и августа фиксировались в XXI веке, — добавил Александр Шувалов.

Ранее западные ученые пришли к выводу, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдения. Высокие температуры на планете меняют привычный климат и ведут к учащению засух, наводнений, лесных пожаров и штормов, а также к гибели коралловых рифов.

Но как отмечали в российском Институте глобального климата и экологии, рост температур не только чреват очевидными негативными последствиями, но и сулит некоторые выгоды. Например, есть вероятность, что это «даст возможность районировать некоторые культуры и культивировать на Севере то, что раньше там не росло». Также потепление откроет перспективы увеличения трафика Северного морского пути в связи с таянием ледников.