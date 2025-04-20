Берите с собой на пикник — и клещи разбегутся! Простые лайфхаки для отдыха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Берите с собой на пикник — и клещи разбегутся! Простые лайфхаки для отдыха на природе. Собираетесь на пикник или в поход? Обезопасьте себя от клещей с помощью простого и эффективного метода! Вам понадобится всего два предмета: эфирное масло и обычный валик для одежды.

Как это работает:

1. Нанесите несколько капель эфирного масла на чистый валик

2. Проведите им по открытым участкам тела и одежде

3. Наслаждайтесь природой без опасных насекомых

Почему это эффективно?

Клещи, комары и другие насекомые не переносят ароматы определенных эфирных масел. При этом для человека этот запах будет приятным и ненавязчивым.

Топ-5 масел для защиты:

Эвкалиптовое — универсальный репеллент от всех насекомых

Лимонное — особенно эффективно против клещей и блох

Мятное — природный инсектицид с освежающим ароматом

Лавандовое — приятный для человека, но невыносимый для насекомых запах

Лимонник китайский — мощная цитрусовая защита

Альтернативный способ:

Смешайте воду с 10–15 каплями эфирного масла в пульверизаторе и распылите на одежду. Такой спрей можно брать с собой для обновления защиты.

Этот натуральный метод не только эффективен, но и безопасен для кожи, в отличие от многих химических репеллентов. Попробуйте в следующий поход — и отдыхайте спокойно!

Ранее мы рассказывали про фатальные ошибки, которые могут стоить вам здоровья. Осторожно, клещи!