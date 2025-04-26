Банк неожиданно начал угрожать своему клиенту доносом в ФСБ Baza: в Райффайзенбанке угрожали женщине добиться проверки ФСБ

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Женщина по имени Ирэна прошла процедуру банкротства из-за невозможности погасить кредитные обязательства, но в итоге столкнулась с угрозами со стороны Райффайзенбанка, пишет Baza. После официального признания ее банкротом арбитражным судом представители финансовой организации направили ей письмо с намерением обжаловать решение и привлечь к проверке Росфинмониторинг и даже ФСБ.

Основанием для таких действий банк указал проживание бывшего мужа Ирэны на территории Украины. В ходе процедуры банкротства Райффайзенбанк уже пытался оспорить добросовестность заемщицы. Кредитная организация изучила соцсети женщины и обнаружила у нее дорогостоящую технику и возможные криптоактивы. Однако финансовый управляющий установил, что ноутбук принадлежит третьим лицам, а на криптокошельке нет средств, поэтому претензии банка оказались безосновательными.

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