Baza: полиция обходит родственников бойцов ЧВК «Вагнер» из-за риска мятежа

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что полицейские начали обход родственников бойцов ЧВК «Вагнер», расспрашивая их по теме возможного мятежа из-за гибели бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом каналу рассказали родственники вагнеровцев из Подмосковья и Владивостока.

По данным канала, к кому-то из родственников пришли домой, а кому-то позвонили. Как пишет Baza, полицейских интересовало, не собираются ли участники ЧВК предпринять очередную попытку мятежа после гибели Евгения Пригожина. Канал передает, что среди родственников бойцов никто об этом не слышал и не знает.

По данным Baza, контакты родных у сотрудников МВД остались после «похода на Москву» в конце июня. В то время правоохранители также устраивали обход и общались с близкими некоторых бойцов.

По данным Telegram-канала SOTA, к «ЧВК Вагнер Центру» в Санкт-Петербурге тоже приехали полицейские. Они осмотрели организованный возле здания стихийный мемориал Евгению Пригожину, поговорили с кем-то по телефону и уехали.

О крушении джета, принадлежавшего Евгению Пригожину, стало известно 23 августа. После появлялась информация о гибели самого бизнесмена, но до сих пор публикуемые данные противоречат друг другу. Утверждения о гибели бизнесмена опубликовали «Фонтанка» и Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Telegram-канал «Разгрузка Вагнера» называет все сообщения от якобы командиров ЧВК фейками.