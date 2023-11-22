Барецкий готов устроить Сашу Солдата в свою похоронную контору Барецкий — о киллере Саше Солдате: готов помочь человеку, вышедшему из тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен и похоронщик Стас Барецкий готов устроить вышедшего на свободу киллера Сашу Солдата, легендарного участника Ореховской преступной группировки, к себе в ритуальную контору копать могилы. В беседе с NEWS.ru он добавил, что уважает Александра Пустовалова как профессионала и что он с ним «на одной волне».

Я просто готов помочь человеку, вышедшему из тюрьмы, и устроить его к себе в похоронную контору. А куда ему еще деваться? Открывать кафе или ресторан смысла нет, на завод он не пойдет, переучиваться не будет. Я его уважаю как профессионала своего дела, киллеры — это тоже своеобразная работа, призвание, а он даже умудрился выйти на свободу после такого количества эпизодов своей трудовой деятельности, — сказал NEWS.ru Стас Барецкий.

Шоумен подчеркнул, что его ритуальная контора работает абсолютно законно, Саше Солдату, если он согласится принять предложение, предстоит копать землю. Барецкий также добавил, что, если Саша Солдат выпустит книгу, он первым купит ее и прочитает из уважения к нему.

В ноябре из колонии строгого режима в Монино вышел на свободу киллер Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат. За ним числятся 22 заказных убийства, за которые суд приговорил его к лишению свободы на 24 года. Пустовалов отбывал наказание во Владимирском централе и в исправительной колонии Тверской области.