Банка соды в коридоре сотворит чудо: это средство даст невероятный эффект

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Все хозяйки мечтают о том, чтобы в доме не было неприятных запахов, а витали шикарные ароматы и при этом не нужно было тратить немалые деньги на ароматизаторы. Такой эффект обеспечит белый порошок, который можно найти в каждом доме.

Эксперты канала «Выдумщики» поделились рецептом эффективного освежителя воздуха. Для его изготовления понадобятся стеклянная банка, обычная питьевая сода, любимое эфирное масло, лоскут хлопковой тонкой ткани и веревка.

Банку нужно тщательно просушить, чтобы наполнитель не сбивался комками. Далее емкость наполнить содой и добавить эфирное масло. Достаточно будет пяти-семи капель, и интенсивный аромат обеспечен.

Средство нужно перемешать, накрыть банку плотной тканью и обвязать горлышко веревкой. Такой освежитель воздуха можно оставить на пороге дома перед выходом, чтобы после возвращения насладиться приятным ароматом.

Ранее химик и парфюмер Валерия Нестерова указала на лучшие ароматы для жаркого лета. По ее словам, во время жаркого сезона внимание стоит обратить на парфюм с салицилатами, которые входят в косметические средства для загара. Она также добавила, что вместо духов можно использовать спреи для тела, вуали для волос, молочко или лосьон для тела с любимым ароматом.