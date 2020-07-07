Банк России реабилитировал 291 финансиста из «чёрного списка»

https://static.news.ru/photo/62cdeb58-c133-11ea-ab06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Куров/NEWS.ru

Комиссия Центробанка реабилитировала 291 фигуранта из «чёрного списка» топ-менеджеров и владельцев финансовых организаций. В удовлетворении жалоб было отказано 242 финансистам. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Комиссия работает с 28 января 2018 года и за это время удовлетворила 291 жалобу. По 242 жалобам принято решение об отказе, — говорится в сообщении.

По данным на 1 июля, не было принято решения в отношении шести жалоб, поскольку срок рассмотрения по ним ещё не наступил. Установленным требованиям не соответствовали 90 жалоб, 17 заявлений были возвращены в связи с отсутствием предмета рассмотрения.

За всё время работы комиссией было получено 646 обращений о восстановлении деловой репутации. 122 жалобы касались деятельности некредитных организаций, 524 жалобы связаны с деятельностью кредитных финорганизаций.

Репутация заявителя может быть восстановлена в том случае, если доказана его непричастность к совершению действий, которые повлияли на негативные последствия для финансовой организации.

NEWS.ru писал, что ЦБ удалил скандальную публикацию об изъятии денег населения в войну. Запись была опубликована в аккаунте Банка России на Facebook. В материале шла речь о блокировке вкладов советских граждан в банках, дополнительном налогообложении и изъятии средств населения.