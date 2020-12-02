Бабкина объяснила, почему не будет сдавать кровь для больных COVID

https://static.news.ru/photo/9e3d2412-349f-11eb-a318-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надежда Бабкина, которая в самом начале пандемии переболела коронавирусом, не будет сдавать донорскую кровь для тех, у кого COVID сейчас. В эксклюзивном интервью NEWS.ru народная артистка объяснила это особенностями организма.

Я не могу этого сделать, у меня плохие вены, — подчеркнула Бабкина.

Донорская кровь от тех, кто переболел коронавирусом, нужна больным, потому что жидкость содержит антитела к COVID, что при терапии помогает избавиться от недуга.

При этом Бабкина дала советы для тех, кто уже переболел. Прежде всего, по мнению певицы, нужно уделить себе много внимания после выписки.

Нужна обязательно реабилитация. Это связано и с дыхательными упражнениями, и физическими. Должны быть профессионалы, которые отслеживают, что ты делаешь и как. Плюс ещё медицинская терапия: магнитная терапия, электрофорезы, специальные массажи для лёгких, — отметила артистка.

Бабкиной 19 марта 2020 года исполнилось 70 лет. Однако пышного банкета организовать не удалось. Торжества по случаю дня рождения артистка провела в октябре, писал NEWS.ru.