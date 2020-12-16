Бабенко ответила Садальскому на слова о позорном прощании с Гафтом

https://static.news.ru/photo/d6a9d2f2-3fab-11eb-b202-fa163e074e61_660.jpg Алёна Бабенко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко не согласна с актёром Станиславом Садальским, который возмутился тому, что на церемонию прощания с Валентином Гафтом пришло очень мало народу.

Сейчас такое время. Я была, а кто-то боится. Это естественно. Зачем же судить. Слава богу, нам вообще разрешили сделать это прощание, — рассказала Пятому каналу Бабенко.

Звезда объяснила, что состоит в общем чате с другими артистами театра «Современник». Все её коллегии, узнав о смерти Валентина Гафта, выражали свои соболезнования, делились воспоминаниями и словами любви.

Бабенко добавила, что не поддерживает позицию Садальского, назвавшего церемонию прощания позорной. Она подчеркнула, что Валентина Гафта все любили и обожали.

Ранее актёр Станислав Садальский раскритиковал церемонию прощания с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, прошедшую в театре «Современник». Он добавил, что проститься с Гафтом не пришёл почти никто из молодых и узнаваемых актёров театра. При этом Садальский увидел на церемонии Александра Розенбаума и Григория Лепса. Кроме того, его впечатлила речь актрисы Лии Ахеджаковой, которая, по его словам, «чуть разрядила обстановку».

Между тем в театре «Современник» резко отреагировали на сообщение Садальского. Его слова назвали неприятными и циничными. Там подчеркнули, что зал был заполнен согласно распоряжению властей Москвы на 25% в связи с пандемией коронавируса.

Народного артиста РСФСР Валентина Гафта похоронили 15 декабря на Троекуровском кладбище в Москве. Ранее в этот день прошла церемония прощания в его родном театре «Современник».

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Его 72-летняя супруга Ольга Остроумова рассказала, что причиной смерти стали последствия инсульта, который актёр перенёс в 2019 году.

Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Московском драматическом театре, «Ленкоме», Театре имени Моссовета, «Современнике». В 1956 году артист дебютировал в кино с ролью в фильме «Убийство на улице Данте». Зрители запомнили Гафта по картинам «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово...», «Небеса обетованные», «Мастер и Маргарита» и многим другим, писал NEWS.ru.