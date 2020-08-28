Азиза в суде доказала вдове Талькова, что мужчины её хотели

https://static.news.ru/photo/677778a4-e93d-11ea-8f34-fa163e074e61_660.jpg Азиза Фото: Anton Mukhametchin/Russian Look/Global Look Press

Вдова музыканта Игоря Талькова проиграла судебную тяжбу певице Азизе, с которой требовала миллион рублей в качестве моральной компенсации после публичных высказываний оппонентки, которые она посчитала оскорбительными. Скандал разгорелся после того, как в одной из телепередач, посвящённых памяти артиста, Азиза поделилась неоднозначными воспоминаниями о Талькове.

Дело рассматривал Останкинский суд столицы. Татьяна Талькова представила стенограмму выпуска программы, в которой её смутил целый ряд высказываний. Среди них — такие как «Тальков — современная икона!» и «Мужчины меня хотели», сообщает StarHit.

Больше всего женщину возмутила рассказанная Азизой история о том, что певец однажды якобы пытался свести её с неким криминальным авторитетом.

Я была эффектная девушка: эти короткие юбки, эти раскосые глаза, эти танцы. Поэтому мужчины на меня реагировали однозначно — они меня хотели. Я подумала, что со мной хочет познакомиться какой-то известный человек. Ну и что? Я же не на утренник к нему ехала... — рассказывала в телеэфире Азиза.

По её словам, уже в пути она всё-таки отказалась от встречи и чуть ли не на ходу выпрыгнула из машины.

После этого один из гостей студии назвал Талькова сутенёром.

После этого сын певца Игорь Тальков — младший, который пошёл по стопам отца и до этого довольно лояльно относился к певице, заявил , что общение с ней стало одной из самых нелепых ошибок в его жизни. До этого он сохранял контакты с ней, несмотря на её неоднозначную роль в гибели отца.

Вдова Талькова, в свою очередь, обратилась с исковым заявлением в суд. Адвокат Азизы Сергей Жорин назвал его странным.

В первой редакции они, к примеру, просили признать недостоверной и порочащей фразу о том, что «мужчины хотели Азизу», требовали опровергнуть её. А ещё — извиниться. Но, во-первых, извинения не предусмотрены законом, а во-вторых, какое отношение к Талькову имеет это выражение — какая разница, хотели мужчины Азизу или нет? — рассказал Жорин.

Позднее, по его словам, истцы уточнили требования, но «всё равно иск был не обоснованным с юридической точки зрения». В итоге суд встал на сторону Азизы.

Убийство Талькова произошло в 1991 году во время драки с участием бывшего гражданского мужа Азизы Игоря Малахова. Оружие, из которого был убит музыкант, не было найдено, а точный состав участников потасовки неизвестен.

После гибели Талькова Азиза на долгое время стала персоной нон-грата в российском шоу-бизнесе. Её не приглашали на концерты, она не появлялась в теле- и радиоэфире.

Уголовное дело по факту убийства Игоря Талькова несколько раз приостанавливали. Его главный фигурант коммерческий директор артиста Валерий Шляфман через полгода после трагедии уехал на постоянное место жительства в Израиль. Ему было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

В 2018 году управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу объявило о возобновлении расследования убийства Талькова. Азиза, как писал NEWS.ru, утверждала, что рада этому обстоятельству, так как многие до сих пор обвиняют её в причастности к его смерти.