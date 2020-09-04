Азербайджан пошлёт наблюдателей на учения «Кавказ» в РФ

https://static.news.ru/photo/24f1d364-efa8-11ea-8804-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Азербайджанские военнослужащие не примут участия в военных учениях «Кавказ-2020» в России. Баку направит на манёвры наблюдателей.

На вышеуказанные учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей, — цитирует РИА Новости пресс-службу Минобороны Азербайджана.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом. Первые совместные учения пройдут в рамках манёвров «Кавказ-2020». Первоначально принять участие в учениях желали Белоруссия, Мьянма, Индия, Иран и Пакистан.

Как писал NEWS.ru, учения «Кавказ-2020» пройдут в России без участия военнослужащих Индии. Отказ от совместных с российской армией манёвров в Министерстве обороны Индии объяснили пандемической ситуацией с коронавирусом. Ещё одной причиной отказа Индии называлось недовольство Нью-Дели участием в военном мероприятии Пакистана и Китая. В Минобороны Индии прошло совещание. По его итогам индийские власти сочли нецелесообразным принимать участие в учениях вместе со странами, отношения с которыми в последнее время крайне обострены.