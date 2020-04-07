Автор фейка о создании коронавируса в России объяснил видео шуткой

Блогер Alexander Thorn рассказал, что опубликовал шутку, высмеивающую теории заговоров. Российские правоохранительные органы приняли её за фейковую информацию.
По его словам, всем должно быть понятно из ролика, что он юмористический.
Я решил высмеять все теории заговора в небольшой двухминутной юмористической зарисовке <...>. Я поднимал градус абсурда, чтобы ни у кого не осталось вообще сомнений в том, что это стёб, — подчеркнул он.
Мужчина отметил, что не боится российских силовиков, так как находится в Нью-Йорке,
Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала о возбуждении нового уголовного дела о распространении фейковой информации. Причиной стало появление данных о создании коронавируса в российской лаборатории «Вектор».
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