Автоэксперт рассказал, почему аккумуляторы быстро выходят из строя

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Автоэксперт Михаил Колодочкин уверен, что не стоит экономить при покупке аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля, так как более дешёвый вариант может раньше времени выйти из строя.

Другой причиной ранней «смерти» аккумулятора автоэксперт назвал установку в машине АКБ неправильной системы. По словам Колодочкина, некоторые современные аккумуляторы производят по технологии AGM, они рассчитаны на использование в автомобилях с системами «Старт/стоп». Однако владельцы таких транспортных средств нередко покупают обычную батарею, что приводит к её быстрому выходу из строя.

Стремительный износ АКБ может быть также связан с перепадами температуры, поэтому эксперт советует автомобилистам хоть изредка контролировать состояние аккумулятора в жару и в холод. Ещё одной причиной преждевременного выхода из строя АКБ является халатность некоторых водителей, приобретающих устройство, которое не подходит автомобилю ни по типу, ни по электрическим параметрам, ни по размеру, сообщают argumenti.ru.

Как писал NEWS.ru, автоэксперт Максим Ракитин назвал мифом утверждение о том, что под прямыми лучами солнца краска на автомобиле может «поплыть». Современным покрытиям, по его словам, солнце не страшно, зато некоторые виды пластика от длительного воздействия экстремальных температур внутри машины могут пострадать. Самый доступный, простой и понятный способ укрыть автомобиль от прямого солнца — светоотражающий экран. Вместе с тем, подчеркнул он, накрывать автомобиль чехлом — неэффективное предубеждение. Так он наоборот превратится в парник. Мокрая тряпочка — тоже «старый дедовский способ». Единственный случай, когда имеет смысл полностью укрыть автомобиль, — это обещанный синоптиками град. Так можно будет минимизировать последствия и сохранить металл.