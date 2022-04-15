Автоэксперт рассказал, как правильно приобрести подержанный автомобиль

Уход из России иностранных автоконцернов и перебои в производстве отечественных автомобилей вызвали рост продаж на вторичном рынке. Координатор движения «Синие Ведёрки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в интервью NEWS.ru дал советы по приобретению подержанных машин.

По словам автоэксперта, во-первых, необходимо проверить автомобиль на сайте ГИБДД по идентификационному номеру транспортного средства (VIN-номеру). Причём сделать это лучше дважды — при просмотре объявления о продаже и при личном осмотре. Часто мошенники указывают VIN-номер аналогичных по марке и цвету машин.

Второе — необходимо проверить автомобиль в реестре залогов. Сейчас продаётся большое количество кредитных авто, которые находятся в залоге у банка. У человека, купившего такое авто, могут его отобрать, — сообщил он.

Шкуматов добавил, что также надо смотреть на количество владельцев авто. В среднем автомобиль меняет владельца раз в пять лет. Если количество смен владельца больше, то нужно относиться с осторожностью к такому авто.

Кроме того, необходимо поехать в сервис именно той марки автомобиля, что покупается. Это нужно для того, чтобы автомобилю провели диагностику не общего характера, а со спецификой конкретной модели.

Также стоит внимательно присматриваться к таким машинам, которым по 10 лет, а выглядят они как новенькие. Это подозрительно, считает автоэксперт.

Если автомобиль стоит существенно дешевле рыночной цены, тоже надо включать голову, — резюмировал Шкуматов.

Автодилеры сообщили, что цены на новые легковые автомобили в России за месяц с момента официального признания независимости ДНР и ЛНР, 21 февраля, и последующего начала специальной операции на Украине растут на 50–60%. Предприниматели связывают увеличение стоимости с антироссийскими санкциями.