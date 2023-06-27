Автоэксперт раскритиковал идею об отмене штрафов за тонировку стекол Автоэксперт Попов: отмена штрафов за тонировку боковых стекол машины снизит безопасность

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Законопроект об отмене штрафов за тонировку боковых передних стекол машин снизит уровень безопасности, предупредил автоэксперт Дмитрий Попов. Он рассказал СМИ, что легализация тонировки может вызвать интерес в первую очередь у тех, кто сознательно хочет маскировать объекты, находящиеся внутри автомобиля. Кроме того, черный цвет стекол будет способствовать быстрому нагреву салона.

Тонировка зеркальными покрытиями запрещена, а черная способствует нагреву. Это история про популизм. Хочу заметить, что мы живем в непростое время и введение каких-то дополнительных маскирующих объектов снижает прямую безопасность, — пояснил эксперт.

По словам Попова, тонировка заметно сокращает качество обзора, что может привести к аварийным ситуациям. Кроме того, если отменить штрафы, это станет отступлением от международных обязательств. Попов напомнил, что порядок, качество и квалификация тонировки определены в техническом регламенте, который подписан в том числе Казахстаном и Белоруссией. Автоэксперт подчеркнул, что решить проблему с нагревом автомобиля можно другими способами: для этого достаточно опустить стекла или использовать бликеры.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр ранее объяснил, что запрет тонировки передних боковых стекол автомобилей позволяет создать удобный обзор для водителей в темное время суток. По его словам, вносить поправки в КоАП об отмене штрафа в 500 рублей за тонировку не следует.