Россиянам объяснили запрет тонировки боковых стекол авто Автоэксперт Хайцеэр: тонировка боковых стекол авто ограничивает обзор в темное время суток

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запрет тонировки передних боковых стекол автомобилей позволяет создать удобный обзор для водителей в темное время суток, рассказал вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. В разговоре с «360» он пояснил, что вносить поправки в КоАП об отмене штрафа в 500 рублей за тонировку не следует.

Я уверен, что сильная тонировка на передних и боковых стеклах мешает обзору в темное время суток. Включите кондиционер, если в машине очень жарко! Современные автомобили обладают этим устройством, — отметил автоэксперт.

Автообозреватель Игорь Моржаретто согласился с этим мнением. Он уточнил, что тонировка действительно может помочь в жаркие дни избежать нагревания салона. Но, по его словам, в России это не первоочередная проблема. Тонировка боковых передних стекол становится опасным условием для вождения автомобиля в темное время суток.

У нас довольно либеральные правила: только лобовое стекло и два передних подлежат лишь легкой очень тонировке, остальные хоть черной краской закрась. Поэтому как специалист по безопасности могу сказать, что это категорически нельзя делать, — заключил эксперт.

С предложением внести поправки в закон и отменить штрафы за тонировку боковых передних стекол до этого выступила фракция ЛДПР. По мнению членов партии, это позволит защитить водителей от ослепления солнечными лучами во время дорожного движения и снизит нагрев салона автомобиля в жаркие дни.

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