Автоэксперт оценил идею использовать в ремонте подержанные запчасти Автоэксперт Попов: запчасти стоит сертифицировать перед повторным ремонтом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Использование подержанных запчастей с битых машин в ремонте станет возможным после внесения поправок в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», заявил в беседе с «360» автоэксперт Дмитрий Попов. По его мнению, такая инициатива позволит обеспечить гарантийные обязательства и подтверждение пригодности деталей.

После снятия с сильно битых автомобилей им надо будет проходить через сертификацию, для того чтобы можно было хоть какую-то гарантию ремонта обеспечить, — уточнил Попов.

Автоэксперт отметил, что для повторного применения, скорее всего, разрешат использовать кузовную составляющую, элементы механизации подвесок, рулевых управлений, а также системы охлаждения автомобиля. Но каталитические элементы, ремни и подушки безопасности не попадут в этот перечень из-за вопросов безопасности.

То есть сертифицировать их будет невозможно. Подушки безопасности Airbag можно проверить на исправность электрозапала пирозаряда, но это обтекание малым током. Взорвется ли новый пирозаряд, можно проверить только при срабатывании, — предположил Попов.

Автоэксперт Андрей Борисов ранее отметил, что машины, окрашенные в черный и другие темные цвета, быстрее других сталкиваются с повреждением лакокрасочного покрытия. Еще одним фактором повреждения краски поможет стать влага, которая способствует образованию ржавчины и плесени.