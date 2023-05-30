Автоэксперт объяснил, зачем в России хотят вернуть систему «ЭРА-ГЛОНАСС» Автоэксперт Субботин назвал оснащение машин в России системой «ЭРА-ГЛОНАСС» желанием заработать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В обязательном оснащении всех ввозимых в Россию автомобилей устройствами вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» нет никакой необходимости, заявил в беседе со СМИ автоэксперт Вячеслав Субботин. Он полагает, что причиной решения об обязательной установке системы является желание заработать.

Минпромторг России анонсировал отмену с 1 июня упрощенного порядка ввоза иномарок. Это означает в том числе возобновление обязательной установки на все импортные авто устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». За отсутствие системы будет грозить штраф в 50 тысяч рублей.

Эксперт считает, что реальной нужды в устройствах нет и к безопасности движения они «не имеют никакого отношения».

«ГЛОНАСС» нужно продавать, а ею никто не пользуется. Пытаются в регламенте еще раз прописать, чтобы люди ставили систему. Автомобилистам от этого ни жарко ни холодно: на безопасность она никак не влияет, только прибавляет стоимость автомобиля, — заявил Субботин.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости запуска нацпроекта «Народный автомобиль». Он объяснил, что созданная в рамках проекта машина будет отвечать современным базовым требованиям по безопасности и комфорту, а ее стоимость не будет превышать 500 тысяч рублей.