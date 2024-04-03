Автоэксперт объяснил необходимость регулярного мытья машины весной Эксперт Хайцеэр призвал мыть машину весной раз в несколько дней

Машину весной нужно мыть раз в несколько дней, заявил радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он призвал очищать не только кузов, но и дно, где собираются зимние реагенты.

Совершенно очевидно, что машину мыть надо. Может быть, не каждый день, но раз в несколько дней. Особенно после зимы, когда на ней образуется опасный налет. Он состоит из разных агрессивных веществ, которыми обрабатывали городские дороги от льда и снега, — сказал Хайцеэр.

Эксперт подчеркнул, что также от грязи важно чистить стекла, чтобы улучшить обзор. При этом надо мыть не только лобовое, но и о боковые, и заднее. Это касается и регистрационных номеров, за грязь на которых можно получить штраф в 500 рублей, уточнил Хайцеэр.

Грязная машина также привлекает внимание инспекторов ГИБДД. Они чаще останавливают немытые авто не только для проверки документов водителя, но и технического состояния ТС. По словам Хайцеэра, подобная практика сотрудников Госавтоинспекции считается результативной.

Ранее автоэксперт Вадим Стрельбицкий посоветовал тщательно чистить зимние шины и до следующего сезона хранить их исключительно в сухом прохладном месте. По его словам, покрышки также важно перекладывать, чтобы они не деформировались.