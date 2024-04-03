Водителям дали совет, как хранить зимнюю резину Автоэксперт Стрельбицкий: шины лучше хранить в прохладном и сухом месте

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Перед тем как убрать шины до следующей зимы, следует их почистить и найти для хранения сухое прохладное место, рассказал «Газете.Ru» автоэксперт Вадим Стрельбицкий. По его словам, нужно их перекладывать, чтобы покрышки не деформировались.

Что касается советов по хранению шин, то, прежде чем убирать их до востребования, рекомендуется сначала тщательно очистить их от грязи, реагентов, камней и пыли. Также важно осмотреть шины на наличие повреждений, порезов и износа, обратить внимание, держат ли они давление, — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что в место хранения зимних шин не должны попадать прямые солнечные лучи, из-за которых может высохнуть каучук. Если это произойдет, покрышки могут потрескаться при дальнейшем использовании.

Кроме того, необходимо сохранять правильное положение шин, напомнил Стрельбицкий. Колеса в сборе на дисках можно хранить и в вертикальном, и в горизонтальном положении, а покрышки без дисков — только в вертикальном положении или на специальных стойках, чтобы на боковины не было давления.

Ранее автоэксперт Никита Родионов раскрыл, почему быстро изнашиваются шины. По его словам, это происходит, когда шины перекачивают или, наоборот, накачивают недостаточно.