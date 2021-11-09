Автоэксперт дал советы по вождению ночью

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал о главных ошибках водителей в тёмное время суток и дал советы ночным автолюбителям. По его словам, в условиях плохой видимости ночью водителям транспортных средств нужно снижать скорость, а также не забывать следить за происходящим на краю правой полосы, пишут «Народные Новости».

За обочиной правой полосы нужно следить вдвое, а то и втрое внимательней, чем днём. На обочине может произойти много опасных ситуаций: транспорт, припаркованный близко или на полосе, причём он может стоять без габаритов, пешеходы ходят, как правило, в тёмной одежде, велосипедисты, да и сами водители, которые что-то ремонтируют. Таких столкновений тоже очень много, — рассказал Кадаков.

Он добавил, что водителям нужно всегда следить за исправностью фар и за состоянием лобового стекла. Освещение и невысокая скорость, по его словам, помогут избежать опасных ситуаций, когда транспорт выезжает с прилегающих дорог.

Ранее председатель координационного совета Федерации автовладельцев Сергей Канаев посоветовал водителям сменить стиль вождения в осенне-зимний период. Кроме того, необходимо проверить уровень всех жидкостей и, конечно, заменить резину.