Австриец попросил Бастрыкина вернуть его детей из детдома в Сыктывкаре

Помочь вернуть близнецов, рождённых по программе суррогатного материнства в России, просит главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина гражданин Австрии. Суррогатная мать передала детей в детский дом в Сыктывкаре. Об этом РИА Новости рассказал адвокат австрийца Игорь Трунов.

По заявлению гражданина Австрии, он заключил договор о программе суррогатного материнства, оформлении документов и получении свидетельств о рождении. Летом 2020 года суррогатная мать в Санкт-Петербурге родила девочек-близнецов, чьим биологическим отцом является австриец. Однако уже более года на детей не оформлены свидетельства о рождении и мужчина не может получить документы для выезда с дочерьми в Австрию.

За прошедшее время суррогатная мать уехала с девочками в Сыктывкар, при этом, по утверждению мужчины, она, а также няня и сотрудники агентства продолжают требовать у него деньги. Детей новоиспечённый отец видел всего один раз.

Мне дали возможность провести время с детьми только несколько часов. Няня с суррогатной матерью требовали от меня ещё больше денег под угрозой передать моих детей в орган опеки, что я также расцениваю, как шантаж, вымогательство, — сообщил он.

В результате, при начальной сумме контракта в размере 34 тысяч евро мужчина истратил уже 115 тысяч евро.

Мужчина также сообщил, что суррогатная мать и няня передали девочек в управление опеки и попечительства администрации Сыктывкара.

По словам адвоката, компания, с которой был заключён договор, была аффилирована с клиникой, сотрудники которой в настоящее время арестованы по делу о торговле детьми. Игорь Трунов сообщил, что его клиент подал заявление на имя главы СК Александра Бастрыкина, в котором просит провести проверку в отношении сотрудников ООО «СПАРТа» и ООО «Василеостровская Клиника Репродукции» и других лиц, причастных к совершению преступлений в отношении него и его несовершеннолетних детей.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесён законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в РФ.