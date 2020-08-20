АТОР: на сентябрь забронировано 60% южных туристических объектов

https://static.news.ru/photo/fb260800-e388-11ea-a888-fa163e074e61_660.jpg Фото: admkrai.krasnodar.ru

На южных российских курортах на сентябрь 2020 года забронировано около 60% туристических объектов.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. По его словам, россияне очень активно ведут бронирование объектов.

Бронирование на сентябрь очень активное, уже около 60% объектов забронировано, — сказал он в интервью радиостанции «Вести FM».

По словам Горина, в 2020 году некоторые даты августа были отмечены нехваткой мест в четырёх- и пятизвёздочных отелях, что стало большой проблемой, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что стоимость тура на неделю для двоих на Юг России с вылетом из Москвы подешевела на 15–20%. Специалисты АТОР связывают удешевление туров с приближением начала учебного года и открытием границ с Абхазией и Турцией.