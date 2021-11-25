Атаковавших Володина антипрививочников накажут за фейки

Людей, которые под постом председателя Госдумы Вячеслава Володина оставляли комментарии с недостоверной информации по коронавирусу, могут наказать. Известно, что пост набрал более 400 тысяч комментариев. Об этом сообщает Telegram-канал «ГлавМедиа» со ссылкой на источник в следственных органах МВД РФ.

В обсуждении участвовали как люди, которые высказывали свои страхи, проблемы и идеи, так и граждане «боты», призывавшие к экстремизму, противозаконным действиям, а также публично распространявшие заведомо недостоверные данные о составе вакцин и откровенные фейки, — рассказал источник.

Пост об обсуждении законопроектов, связанных с введением QR-кодов на транспорте и общественных местах, был опубликован в Telegram-канале Володина. По словам председателя нижней палаты парламента, нужна была обратная связь со стороны населения, поэтому было принято решение открыть комментарии к записи.

Ранее главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что четвёртая волна коронавируса в России пока не идёт на спад, но выходит на стабильное плато. При этом он считает, что к этому привели не действия людей, но темпы вакцинации сыграли важную роль.