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Атаковавших Володина антипрививочников накажут за фейки

Источник в МВД: авторов комментариев под постом Володина о QR-кодах накажут за фейки
00:56, 26 ноября 2021
Атаковавших Володина антипрививочников накажут за фейки Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Людей, которые под постом председателя Госдумы Вячеслава Володина оставляли комментарии с недостоверной информации по коронавирусу, могут наказать. Известно, что пост набрал более 400 тысяч комментариев. Об этом сообщает Telegram-канал «ГлавМедиа» со ссылкой на источник в следственных органах МВД РФ.

В обсуждении участвовали как люди, которые высказывали свои страхи, проблемы и идеи, так и граждане «боты», призывавшие к экстремизму, противозаконным действиям, а также публично распространявшие заведомо недостоверные данные о составе вакцин и откровенные фейки, — рассказал источник.

Пост об обсуждении законопроектов, связанных с введением QR-кодов на транспорте и общественных местах, был опубликован в Telegram-канале Володина. По словам председателя нижней палаты парламента, нужна была обратная связь со стороны населения, поэтому было принято решение открыть комментарии к записи.

Ранее главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что четвёртая волна коронавируса в России пока не идёт на спад, но выходит на стабильное плато. При этом он считает, что к этому привели не действия людей, но темпы вакцинации сыграли важную роль.

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